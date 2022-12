Milan, nasce RedBird IMI: ecco di cosa si tratta

Jeff Zucker, RedBird Capital Partners e International Media Investments hanno stretto una partnership per creare RedBird IM

Come riferisce calcioefinanza.it si tratta di un veicolo di investimento in joint venture focalizzato sull’acquisizione e l’investimento in contenuti multimediali, di intrattenimento e sportivi su larga scala a livello globale. Questo progetto viene lanciato con un capitale iniziale di un miliardo di dollari.