Milan-Napoli: tutti i precedenti e le statistiche tra le due squadre

Milan-Napoli: domenica i rossoneri sfideranno il team di Gennaro Gattuso nel match valido per la ventisettesima giornata di Serie A

Ecco tutte le statistiche tra Milan e Napoli e il confronto a San Siro:

146º confronto in Serie A tra Milan e Napoli: i rossoneri hanno conquistato 55 successi contro 42 sconfitte e 48 pareggi. I rossoneri sono rimasti imbattuti nelle ultime quattro sfide di Serie A contro la formazione azzurra (vittoria nel match d’andata dopo tre pareggi consecutivi): è dal 2011 che il Diavolo non rimane senza sconfitte per cinque partite di campionato di fila contro i campani (sei in quel caso).

È dal campionato 2010/11 che il Milan non vince entrambe le sfide stagionali di Serie A contro il Napoli. L’ultima occasione in cui i partenopei hanno vinto una partita di Serie A dopo essere andati sotto di due gol risale all’agosto 2018 (3-2) proprio contro il Milan. L’ultimo successo del Diavolo sul club di De Laurentiis nel girone di ritorno in Serie A risale al febbraio 2011, 3-0 (Ibrahimovic, Boateng, Pato).