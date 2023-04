Spalletti a Prime: «Leao da un calcio alla bandierina, è libera tutti»

Luciano Spalletti parla così nel post partita di Milan-Napoli. Le dichiarazioni del tecnico ad Amazon Prime Video

QUALIFICAZIONE – «La partita è apertissima. Faccio i complimenti ai miei calciatori, abbiamo avuto una bella reazione caratteriale che per la sensibilità della squadra che ho non è facile, c’era il rischio di portarsi dietro le scorie delle ultime partite. Siamo contenti della partita disputata.»

PROSSIME ASSENZE – «Abbiamo vinto tante partite, non si tratta di un singolo episodio. Se arriviamo a dare 20 punti a Milan e Inter vuol dire che siamo forti, non dipendiamo da un calciatore solo».

ASSENZA ATTACCANTE – «Non dobbiamo dare forza alle cose che ci mancano, non ho pensato alla mancanza di un attaccante. Se pensi di essere forte lo sei, dobbiamo pensare nella maniera corretta. Elmas ha fatto un buon lavoro e comunque Maignan ha fatto parate importanti. Ho ritrovato il miglior Napoli.»

ESPULSIONE ANGUISSA – «Ho tergiversato un minuto per cambiarlo e in quel minuto lo hanno ammonito. Dovevo stare attento. Nella gestione dei cartellini avrei voluto un giallo per Krunic, lui ha fatto 4/5 falli. Ma io dell’arbitro non ne parlo. Poi stasera con la roba della bandierina è un libera tutti...»