Sostitituzione Milan: Giroud in campo dopo l’infortunio

Primi cambi nel Milan per raddrizzare la partita con il Napoli. Oltre Saelemaekers, torna in campo Giroud dopo l’infortunio

Ritorno in campo. Al 63′ di Milan Napoli, match valido per la diciottesima giornata di campionato, Pioli effettua i primi cambi per provare a cambiare il punteggio che vede i rossoneri ancora sotto di un gol.

Oltre Saelemaekers che prende il posto di Krunic, al posto di Brahim Diaz entra Giroud al ritorno in campo dopo l’infortnunio.