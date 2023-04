Milan Napoli, San Siro sempre presente: ecco l’incasso previsto. Previsti 75 mila spettatori, ma niente record per questa sera

È grande notte di Champions League e San Siro vuole rispondere presente. Ancora il tutto esaurito, con 75 mila presenza stimate: è prevista una coreografia che riguarderà tutto lo stadio per sostenere il Milan.

Dato che non c’è stata vendita libera dei biglietti, il prezzo dei biglietti è stato più basso quindi anche l’incasso non è da record: si va verso gli 8 milioni, quindi uno in meno rispetto al record contro il Tottenham di 9 milioni.