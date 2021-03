Milan-Napoli, Pioli pronto a lanciare due sorprese di formazione

Pioli sta cercando di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista della gara di domani sera contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Il tecnico rossonero potrebbe lanciare due ‘gregari’

Stefano Pioli sta cercando di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista della gara di domani sera contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Il tecnico rossonero potrebbe lanciare due ‘gregari’ come Samu Castillejo (oggi premiato da Maldini) e Rade Krunic. In panchina dovrebbero rimanere dunque Rebic e Saelemaekers. Per il resto, Tomori al centro della difesa e Leao a guidare l’attacco rossonero.