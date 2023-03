Milan Napoli: sarà il quinto derby italiano in Champions League

La sfida tra Milan e Napoli sarà la quinta volta in cui due squadre italiane si affronteranno in Champions League

Il Milan affronterà il Napoli in Champions League in un derby tutto italiano. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sarà la quinta volta in cui due italiane si affrontano nella competizione più importante d’Europa.

I precedenti riguardano quasi tutti il club rossonero, ad eccezione del primo, quando la Juventus nel 1986 eliminò il Verona agli ottavi. Nelle memorie dei tifosi rossoneri sono indelebili i derby contro l’Inter nel 2003 e nel 2005, oltre che la finale vinta contro i bianconeri sempre nel 2003.