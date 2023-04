Milan Napoli, Cassano duro sull’arbitraggio: «Un disastro»

Antonio Cassano duro sull’arbitraggio di Kovacs nella gara di ieri tra Milan e Napoli. Le sue dichiarazioni alla Bobo TV

«Non mi è piaciuto l’arbitro, un disastro. Ha ammonito sei giocatori del Napoli. Giustamente ha ammonito Anguissa nella prima occasione, Di Lorenzo era lì a parlare ed ha ammonito anche lui. Ha ammonito 4-5 giocatori così a caso. Secondo me la seconda ammonizione di Anguissa non c’è, lui va a prendere la palla e con lo slancio prende Theo. La prima ci sta, la seconda no, ma l’arbitro secondo me è stato il peggiore in campo».