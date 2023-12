Milan Monza, turnover in attacco? Okafor scalpita: la situazione

Milan-Monza, Stefano Pioli potrebbe operare un turnover per quanto riguarda il reparto d’attacco: scalpita Noah Okafor

Come riportato da Tuttosport, Stefano Pioli potrebbe optare per il turnover nel reparto d’attacco per quanto riguarda la sfida di domenica tra Milan e Monza.

Non solo Jovic e Chukwueze: a scalpitare è anche Noah Okafor, entrato benissimo mercoledì a Newcastle tanto da aver avviato l’azione dell’1-2 a finale concludendola con l’assist per il nigeriano. Probabile l’ingresso a gara in corso.