Milan, miglior gol stagione 2019/20: finalissima Kessie vs Leao

Milan, miglior gol della stagione 2019 2020: la finale. Kessie o Leão: qual è stata la rete più bella della stagione?

Un tiro di potenza e uno di precisione, uno dalla grande distanza e uno in piena area, uno di destro e uno di sinistro. Per il premio di miglior gol rossonero del 2019/20, in Finale, si sfidano Kessie e Leão. Franck, dopo aver battuto Ibrahimović e Castillejo, si presenta grazie alla meravigliosa botta calciata in Milan-Parma a San Siro, verso il termine del campionato, con il pallone che ha toccato il palo e poi gonfiato la rete per il provvisorio pareggio (1-1). Rafael, dopo aver superato Çalhanoğlu e Hernández, risponde con lo splendido slalom in velocità in Milan-Fiorentina a San Siro, all’inizio della Serie A, con un piatto rasoterra a incrociare all’angolino per rendere meno amaro il verdetto (1-3).

Due gol bellissimi, due gesti tecnici diversi: tocca ai nostri tifosi, attraverso i social ufficiali del Club, votare e dunque decretare il vincitore di questo speciale torneo. Ogni singola preferenza può fare la differenza, ora dipende solo da te!

Ecco il tabellone della Finalissima:

Kessie in Milan-Parma 3-1 (Serie A) vs Leão in Milan-Fiorentina 1-3 (Serie A)

Fonte: acmilan.com