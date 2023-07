Milan, è tempo di mercato in uscita: la lista di Furlani e Moncada. Da Rebic e Origi all’uomo di mercato Ballo Toure, le idee sono chiare

Dopo sette acquisti messi in atto da Furlani e Moncada, con il settimo, Chukwueze, in dirittura d’arrivo, i rossoneri vogliono concentrarsi sul mercato in uscita.

I nomi del Milan pronti a salutare la maglia rossonera sono gli stessi che non sono partiti per la tournée statunitense: Origi, Rebic, Ballo Touré, Lazetic, Vasquez. Dubbi ancora su Lorenzo Colombo, che negli USA ci è andato: sarà il Paese a stelle e strisce il banco di prova per lui per convincere Pioli e società. Per gli altri, invece, il destino è scritto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.