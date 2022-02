Milan, Maignan: non solo parate! I numeri dicono altro

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Non ci sono dubbi, Mike Maignan è stato tra i protagonisti in positivo del Derby di Milano di ieri sera tra Inter e Milan

Come riporta il sito del Milan, però, il portiere francese non si è fatto notare solo per le parate: «Mike Maignan è stato il giocatore milanista con più lanci positivi (12) e palle recuperate (12).»