Continua a non trovare spazio Lucas Paquetà nonostante Pioli abbia inserito il trequartista nel 4-4-2 classico utilizzato dall’arrivo di Ibra

Non ha pace Lucas Paquetà. Le voci di un suo possibile addio nel mercato di gennaio erano insistenti, ma una squadra che voleva veramente investire su di lui non c’è stata. Stefano Pioli ha trasformato il 4-4-2 utilizzato dall’arrivo di Ibrahimovic, con Leao partner d’attacco, in un 4-4-1-1 o 4-2-3-1, con Rebic e Castillejo sulle fasce e Calhanoglu dietro Ibra.

Il ruolo di Paquetà sarebbe proprio quel trequartista dietro allo svedese, posto occupato da Calhanoglu, che con tre belle prestazioni, Torino, Inter e Juventus, non sembra aver voglia di lasciarlo. Paquetà dovrà conquistarselo e lavorare per non svalutarsi ancora di più.