Liverpool Milan: Saelemaekers torna nell’11 titolare

Poco più di un’ora poi ci sarà il ritorno in campo del Milan in Champions. Tra le varie scelte di formazione, torna titolare Saelemaekers

Ci siamo. Poco più di un’ora poi dopo sette anni di distanza ci sarà il ritorno in campo del Milan in Champions League. Si inizia con il match in uno dei templi sacri del calcio europeo: Anfield. Avversario il Liverpool affronato fino adesso in due finali, una persa e una vinta. Oggi è un’altra storia.

Tra le varie scelte di formazione fatte di mister Pioli nel tridente dietro Rebic torna nell’11 titolare Saelemaekers insieme a lui Rafael Leao e Brahim Diaz .