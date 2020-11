Milan-Lille: è solo terza gara a secco di gol per i rossoneri nel 2020

Per il Milan quella di ieri contro il Lille è solamente la terza partita nel 2020 in cui non trova la via del gol

Prima della sconfitta di ieri sera per 0-3 contro il Lille, il Milan di Stefano Pioli andava in gol da 23 partite consecutivamente. La partita storta di ieri rappresenta una battuta d’arresto sotto tutti i punti di vista per il Diavolo, sia perché interrompe la striscia di imbattibilità e sia perché, come detto, interrompe le partite consecutive in cui i rossoneri marcavano almeno una rete.

L’ultima partita in cui il Milan non aveva segnato, risaliva al 12 giugno (Juventus-Milan 0-0), cioè alla semifinale di ritorno della Coppa Italia dello scorso anno. In totale nel 2020 invece, questa di ieri è solamente la terza partita in cui il Milan non segna nemmeno una rete, su 37 partite giocate. L’altro precedente, oltre quello contro la Juventus già menzionato, è quello contro la Sampdoria in casa del 6 gennaio.