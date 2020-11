Brahim Diaz ha parlato al termine della gara persa dal Milan contro il Lille questa sera a San Siro, ecco le sue parole

Intervenuto al termine della gara persa per 3-1 contro il Lille, Brahim Diaz ha così commentato la sconfitta:

«Credo che non abbiamo fatto una bella partita ma abbiamo regalato due gol. Dobbiamo migliorare e rimanere concentrati. Questa serata non è facile da mandare giù, dobbiamo continuare con i piedi per terra. Posso giocare in qualsiasi posizione, io darò sempre il massimo dove il mister mi chiede».