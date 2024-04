Milan Lecce, Bennacer cambia ruolo? Idea a sorpresa di Pioli, centrocampista avvisato

Milan-Lecce, Ismael Bennacer potrebbe cambiare ruolo e giocare trequartista contro i salentini: l’idea di Pioli

Come riferito dal Corriere dello Sport, in vista della sfida di sabato a San Siro tra Milan e Lecce, Stefano Pioli starebbe pensando ad un’idea a sorpresa per la sostituzione dello squalificato Loftus-Cheek.

Il tecnico, come prima ipotesi, vorrebbe schierare Ismael Bennacer sulla linea dei trequartisti con l’inserimento di Adli nei due di centrocampo. Il centrocampista algerino è stato già avvisato a Milanello dando massima disponibilità ad interpretare quel ruolo.