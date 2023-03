Milan, si è smarrito Leao: non trova il gol e il rinnovo sembra sempre più lontano. Fermo un turno, può essere protagonista a Londra

Nella trasferta di Firenze, il Milan partirà senza Leao. Il rossonero è stato ammonito nel match contro l’Atalanta e questo gli è costato la squalifica: un giallo sintomo di un giocatore nervoso, che fatica a trovarsi. Seppur incisivo con l’assist, il portoghese, come scrive La Gazzetta dello Sport, sembra non essere uscito dal periodo buio, a differenza della sua squadra: non segna da metà gennaio, con otto partite di fila a secco. Con lo stop forzato, Leao ha sette giorni per ritrovarsi ed essere protagonista in Champions League.

IL RINNOVO – Il campo, però, non è l’unico che deve parlare. Il tanto chiacchierato rinnovo è in stallo: il Milan ha offerto 6,5 milioni a mezzo a stagione fino al 2027, ma Leao tentenna. La società dunque valuta anche la cessione che, come scrive il quotidiano rosa, sembra essere ora una via più probabile.