Milan, è un Leao ritrovato: ora nuovo obiettivo in Champions. Torna a surfare a ritmo di gol, ma manca ancora un passo decisivo per lui

Era la sfida tra talenti: Rafael Leao e Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano non brilla, il portoghese risplende invece in tutta la sua sua luce. Dopo l’ultimo gol a metà gennaio, il rossonero ha ritrovato non solo gol, ma ha firmato doppietta in una partita importante, con tre punti necessari per il Milan in vista della qualificazione alla prossima Champions.

A proposito di Champions, è lì che Rafa Leao deve tornare ancora a splendere. Nel doppio scontro ai quarti di finale contro il Napoli, il portoghese può fare il salto di qualità e diventare un top player. Possibile che questa vittoria sposti gli equilibri in tema rinnovo? È ancora ai posteri l’ardua sentenza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.