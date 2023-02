Milan, Leao tra luci e ombre: rimangono i dubbi sul rinnovo. Giallo per nervosismo, gol sbagliato, ma lo stadio lo applaude

Le premesse erano quelle da far gelare San Siro. Dopo settimane di attesa, Rafael Leao, a pochi minuti dall’inizio del match contro l’Atalanta, dice di voler attendere fine stagione per decidere sul suo futuro in rossonero.

Così si rende protagonista tra luci e ombre. Non trova la rete a porta vuota, protesta e tanto, al punto da prendersi un cartellino giallo che gli costa la squalifica per il prossimo turno. È però lui a trovare l’assist per Messias e il pubblico di San Siro lo applaude all’uscita dal campo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.