Milan: le immagini dell’allenamento odierno a Milanello

Tramite il proprio account ufficiale Twitter, il Milan mostra alcune immagini delle sedute individuali odierne svoltesi a Milanello

Il Milan ha ripreso le sedute individuali a Milanello come vuole il protocollo per l’emergenza coronavirus. Giocatori in sessione atletica sul campo senza palla (portieri esclusi, ndr) e distanziati tra loro.

Come riportato dal profilo twitter del Milan, i giocatori oggi impegnati sono stati Theo Hernandez, Rebic e Calhanoglu più il giovane portiere Matteo Soncin.