Milan Lazio, gli ultimi dubbi di Sarri per la sfida di San Siro: i ballottaggi della formazione biancoceleste. I dettagli

Secondo quanto riportato da LazioNews24, Maurizio Sarri si porta dietro alcuni dubbi di formazione che potrebbe sciogliere in vista della sfida contro il Milan.

Hysaj spinge per riprendersi la fascia sinistra con Marusic spostato a destra. Rovella ha convinto, ma Kamada scalpita per una chance, il che potrebbe far arretrate Vecino in cabina di regia. Intoccabile per ora Luis Alberto come i tre davanti