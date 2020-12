Milan-Lazio, probabili formazioni: ancora qualche dubbio in avanti

Milan-Lazio, probabili formazioni dell’ultima gara dell’anno, quella che potrebbe portare i rossoneri a più dieci dalla Juve

Milan-Lazio, probabili formazioni dell’ultima gara dell’anno, quella che potrebbe portare i rossoneri a più dieci dalla Juve. Pioli conferma Kalulu al centro della difesa dopo le buone prestazioni dei giorni scorsi, in mediana si attende il si per tonali da affiancare a Krunic, mentre in avanti sarà Leao a sostituire Rebic, alle sue spalle Calhanoglu, a destra Saelemaekers e a sinistra Diaz, almeno per il momento.

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, T. Hernandez; Krunic, Tonali, Calhanoglu; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao.

LAZIO (3-5-2)- Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.