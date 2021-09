Milan Lazio: per i rossoneri occasione per entrare nella storia

Milan Lazio: per i rossoneri, in caso di vittoria, occasione per firmare un primato mai registrato nella storia. Ecco di cosa si tratta

Si avvicina sempre di più la sfida tra Milan e Lazio e, oltre che per la posizione in classifica delle due compagini, la gara potrebbe essere ancora più delicata. I padroni di casa, con una vittoria, potrebbero siglare un primato unico.

Infatti, i rossoneri potrebbero vincere le prime tre partite in campionato per due stagioni di fila per la prima volta in Serie A TIM: iniziarono la passata stagione nel torneo con tre successi, sette

gol fatti e nessuno subito.