Milan Lazio, i giornali lo esaltano: «Gestisce ogni palla con rapida intelligenza». L’analisi dopo il match di San Siro

Tra i protagonisti della vittoria di ieri del Milan c’è senza ombra di dubbio Reijnders. L’olandese, ancora una volta, si è preso la scena sfoderando un’altra grande prestazione.

L’edizione odierna di Tuttosport oggi in edicola lo premia con un 7 in pagella: «Nel primo tempo si nota solo per il palo esterno di tacco, nella ripresa sale di tono quando si assume i compiti di regia. Ogni palla è gestita con rapida intelligenza»