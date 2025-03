Milan Lazio, Ordine non ha dubbi: «L’errore più grande è stato commesso in estate. Vi spiego quale»

Condividi via email

Milan Lazio, Franco Ordine, noto giornalista, ha indicato il grande errore commesso a suo dire dai rossoneri la scorsa estate: le dichiarazioni

Ospite a Pressing dopo Milan–Lazio, Franco Ordine ha dichiarato:

PAROLE – «In questo momento il problema meno pesante è la situazione di Conceiçao. Il problema vero è che è stato costruito un castello di carta. La contestazione ha pesato all’inizio, la squadra era stordita da quel clima ostile. Tutto questo nasce delle scelte sbagliate. Se in estate non vai a prendere il miglior allenatore che era disponibile ti devi assumere le tue responsabilità. Questo è il castello di carta che hai costruito e si è afflosciato in maniera clamorosa».