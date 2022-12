Milan, cambia il piano per Lazetic: le ultime sul suo futuro. Si cercano nuove mete per l’attaccante rossonero

Il Milan ha cambiato idea su Lazetic. Con l’infortunio di Origi, sembrava concreta la possibilità che l’attaccante rimanesse a Milano.

Invece, come scrive Tuttosport, Adli resta ma per Lazetic si cercano nuove mete, dove andare in prestito.