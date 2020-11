Milan, la difesa regge ancora: quarta porta inviolata in 9 partite di Serie A

La difesa del Milan sta facendo un grande lavoro. Kjear e Romagnoli si trovano alla grande sfruttando anche la protezione del centrocampo

Il Milan, con la vittoria per 2-0 di oggi pomeriggio contro la Fiorentina, ha aggiornato la statistica delle porte inviolate in Serie A. Con quella odierna, è la quarta volta su 9 partite che i rossoneri non subiscono gol in campionato in questa stagione.

Tutte le volte c’era Gianluigi Donnarumma in porta, che ha giocato 8 partite su 9. Una volta, contro la Roma, ha giocato Ciprian Tatarusanu.