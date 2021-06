Milan, Kessie sempre presente: è il quarto per minuti giocati in Serie A

Franck Kessie è stato l’uomo chiave di questa stagione per il Milan, che ha fatto pochissime volte a meno di lui

Franck Kessie, l’insostituibile per il Milan. Il centrocampista ivoriano è stato l’uomo simbolo di questa stagione, con Stefano Pioli che non lo ha quasi mai tolto dal campo. L’ivoriano è il 4° per minuti disputati tra i giocatori di movimento in questa stagione di Serie A con 3230.

Davanti al rossonero solamente Joao Pedro del Cagliari (3262), Roberto Soriano del Bologna (3255) e Giovanni Di Lorenzo del Napoli (3240).