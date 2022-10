Milan, Kalulu cambia agente: le ultime sul rinnovo del difensore

Novità nella trattativa di rinnovo di contratto per Pierre Kalulu al Milan. Il club rossonero dovrà interfacciarsi con un nuovo agente

Novità per quanto riguarda il rinnovo di Pierre Kalulu. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore francese ha cambiato agente in queste ultime ore. Il suo nuovo rappresentante è Jonathan Barnett della Stellar Sports, stessa agenzia che cura gli interessi di Sergino Dest.

Il Milan dovrà dunque interfacciarsi con questo nuovo interlocutore, ripartendo da zero per quanto riguarda il discorso del prolungamento. Le parti sono comunque intenzionate a trovare un accordo in tempi brevi. Previsto un incontro nei prossimi giorni.