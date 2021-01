Milan-Juventus streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Juventus streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la sedicesima giornata di Serie A

Milan-Juventus streaming: i rossoneri ospitano a San Siro i bianconeri in un match valido per la sedicesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio mercoledì 6 gennaio alle ore 20:45. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto d’alta classifica. Un match decisivo, soprattutto per i bianconeri, che hanno assolutamente bisogno di una vittoria per accorciare le distanze e avvicinarsi al primo posto. Mister Pioli è ancora costretto a fare i conti con diverse e pesanti assenze: rimangono infatti out per infortunio Ibrahimovic, Saelemaekers, Bennacer e Gabbia. Squalificato invece Tonali. Pirlo invece è costretto a rinunciare a Morata, fuori per un problema fisico, e ad Alex Sandro, risultato positivo al Covid-19 nelle scorse ore. Sarà un’Epifania di fuoco, una gara da gustare e da vivere intensamente fino all’ultimo minuto.

Milan-Juventus, streaming e diretta tv

Milan-Juventus è in programma mercoledì 6 gennaio 2021 alle ore 20:45. La partita sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251. Il collegamento inizierà con il pre partita, analisi e voce di alcuni protagonisti prima dell’inizio del match.

Milan-Juventus, ultime e probabili formazioni

MILAN – Mister Pioli deve ancora fare i conti con le assenze per infortunio di alcuni pezzi pregiati della rosa: vale a dire Ibrahimovic, Saelemaekers, Bennacer e Gabbia. In difesa torna Theo Hernandez dopo il turno di squalifica scontato contro il Benevento. Il francese completerà il reparto, a protezione di Donnarumma, insieme a Kjaer, Romagnoli e Calabria. In mediana non ci sarà Tonali a causa del cartellino rosso rimediato domenica: al suo posto giocherà Krunic al fianco di Kessie. Davanti, alle spalle dell’unica punta Leao, agiranno Castillejo (in ballottaggio con Brahim Diaz), Calhanoglu e Rebic.

JUVENTUS – Solamente due indisponibilità, anche se rilevanti, per Pirlo, che dovrà rinunciare a Morata per infortunio e ad Alex Sandro positivo al Covid. 4-4-2 per i bianconeri. In difesa, a protezione di Szczesny, agiranno Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Danilo. In mediana spazio alla coppia composta da McKennie e Bentancur, mentre sulle fasce ci saranno Ramsey e Chiesa. Davanti invece Ronaldo e Dybala.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo. All.: Pirlo.

Milan-Juventus, i precedenti con Irrati

L’AIA ha designato Massimiliano Irrati come direttore di gara del match in programma mercoledì prossimo a San Siro. A coadiuvare il fischietto fiorentino ci saranno Costanzo e Longo, quarto uomo Doveri mentre al VAR Orsato e Mondin. Dieci i precedenti tra Irrati e il Milan: 6 successi rossoneri, 3 pareggi e una sconfitta. 13 invece le gare dell’arbitro toscano con in campo la Juventus (10 successi bianconeri, 2 pareggi e una sconfitta). Per Irrati quello di mercoledì non sarà il primo match tra Juventus e Milan visto che diresse anche il quarto di finale del 2017 che vide trionfare i bianconeri per 2 a 1.