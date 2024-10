Milan Juventus, NON ci sarà questo giocatore! INFORTUNIO in Champions, stop LUNGHISSIMO: i bianconeri lo rimpiazzeranno così

La partita tra Milan e Juventus perde già uno dei possibili protagonisti. Il match è in programma a San Siro per il prossimo 23 novembre eppure un giocatore sa già di non poter scendere in campo. Si tratta di Bremer, che nella gara di Champions contro il Lipsia ha rimediato un serio infortunio.

Gli esami a cui si è sottoposto oggi il difensore brasiliano hanno evidenziato la rottura del legamento crociato e quindi di conseguenza la sua stagione si può dire sia terminata in anticipo. Sei o sette mesi lontano dai campi e problemi in difesa per la Juve. Motta pare abbia già trovato due opzioni per rimediare: Savona a destra con Kalulu centrale o Danilo centrale con l’ex rossonero terzino destro.