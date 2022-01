Zancan: «Milan Juve? Ecco che partita mi aspetto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Federico Zancan intervenuto a Campo Aperto su Sky Sport ha fatto il pronostico sulla partita di domenica tra Milan e Juve. Ecco le sue parole:

CLASSIFICA «Il Milan sta più in alto della Juve lo dice la classifica lo dice il rendimento, la Juve non ha avuto fin qui un grande acuto contro le big. Mi aspetto però un avversario molto scomodo per questo Milan. I rossoneri sono in difficoltà come testimoniato dalla gara contro lo Spezia, con delle assenze che stanno pesando. Fino a qualche settimana fa ti avrei detto favorito nettamente il Milan, adesso siamo lì»