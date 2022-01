De Calò: «Il Milan ha fatto un passo indietro, su Brahim Diaz...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alessandro De Calò, editorialista de la Gazzetta dello Sport, intervenuto in collegamento a Sky Sport ha detto la sua su Milan Juve e il rendimento dei rossoneri:

MILAN JUVE – «Partita noiosa. La Juventus è una squadra che non fa giocare l’avversario, una specie di Atletico Madrid italiano è ha impedito al Milan di fare il suo gioco. Già il Milan ha difficoltà a sviluppare il gioco che abbiamo visto e apprezzato negli ulti mesi, poi la Juve gli ha impedito di costruire in verticale e negli spazi. Alla fine è venuto fuori una partita nel quale contava solo il risultato e la paura di perdere».

CAMPO DI SAN SIRO – «Non dimentichiamo però le condizioni del campo, che è un campo di patate e acnhe questo impedisce di giocare bene».

PASSO INDIETRO – «C’è nel rendimento delle ultime partite. Il Milan ha bisogno di giocare bene per poter far risultato è difficile che vinca una partita per un lapsus, per un rimpallo casuale. Il Milan deve costruirsi le sue vittorie e per farlo ha bisogno che alcuni giocatori stiano bene sia fisicamente che psicologicamente»

BHAIIM DIAZ – «È un giovane ha bisogno di crescere non è esattamente un numero 10 un uomo da ultimo passaggio, quello che può fare Calhanoglu con la capacità di concludere a rete»