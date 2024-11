Milan Juve, la nuova idea di Motta sorprende i rossoneri: Fonseca spiazzato!

Milan Juve e la mossa a sorpresa di Thiago Motta: senza Vlahovic spazio al doppio centravanti? L’idea riportata questa mattina dalla Gazzetta

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulla Juve, attesa questa sera dalla delicata trasferta di San Siro contro il Milan al ritorno dalla terza ed ultima sosta per le nazionali di questo 2024.

Senza Vlahovic Thiago Motta ha studiato soluzioni alternative e alla fine la scelta è ricaduta sulla seguente: Koopmeiners agirà da falso nove ma accanto a lui ci sarà McKennie, anche lui in posizione molto avanzata. L’idea è di sfruttare i due centrocampisti per riempire lo spazio a ridosso dell’area di rigore, quasi come se fossero due attaccanti che lavorano in coppia.