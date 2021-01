Milan-Juve: le ultime sui bianconeri in vista del match di San Siro

Milan-Juventus: le ultime sui bianconeri in vista del match di questa sera a San Siro contro i rossoneri. Le probabili scelte di Pirlo

(Marco Baridon, corrispondente da Torino) – La Juventus è partita questa mattina intorno alle 11.05 dalla Continassa alla volta di San Siro. In vista del big match contro il Milan, non sono emersi nuovi casi di positività al Coronavirus, con Alex Sandro e Cuadrado gli unici due positivi. Assenti i due terzini bianconeri, il cui forfait si unisce a quello di Alvaro Morata, sempre ai box per il risentimento muscolare alla coscia destra che lo ha costretto a saltare la partita di domenica con l’Udinese.

Presente invece Paulo Dybala, nonostante qualche linea di febbre avvertita nei giorni scorsi. Per tentare lo scacco matto alla capolista, Pirlo dovrebbe affidarsi ad una linea a quattro formata da Demiral e Danilo sugli esterni, con De Ligt e Bonucci coppia centrale. Bentancur-McKennie il probabile duo in mediana, con Chiesa e Ramsey a completare il centrocampo bianconero. Pochi dubbi in avanti, dove Cristiano Ronaldo verrà affiancato da Paulo Dybala.

