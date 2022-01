Milan Juve, Ibrahimovic alza bandiera bianca: è costretto al cambio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo soli 27 minuti di gioco, Zlatan Ibrahimovic è costretto ad alzare bandiera bianca e lasciare il campo durante Milan Juve.

Per l’attaccante svedese, un problema fisico che ha costretto Pioli al cambio. Al suo posto dentro Olivier Giroud. In panchina le prime cure per Ibrahimovic: ghiaccio sulla parte posteriore della caviglia destra, all’altezza del tendine d’Achille.