Milan Juve, un bianconero verso il forfait: ecco di chi si tratta! Allegri perde un attaccante per l’amichevole con i rossoneri

Allegri rischia un secondo forfait per l’amichevole tra Milan e Juventus, in programma tra giovedì e venerdì negli Stati Uniti d’America.

Come scrive Tuttosport, oltre a Paul Pogba, anche Dusan Vlahovic potrebbe non prendere parte all’amichevole. Il serbo ha infatti lavorato a parte nella giornata di ieri all’interno della struttura sportiva della Loyola Marymount University. Dovrebbe non far parte dei convocati per la sfida con i rossoneri, visto che Allegri lo vuole gestire dopo gli strascichi della pubalgia.