Milan, Investcorp e l’ipotesi di costruire uno stadio suo

Con il possibile acquisto del Milan, Iverstcorp potrebbe costruire uno stadio tutto suo. Ecco i dettagli

Il Milan può cambiare proprietà in tempi brevi e passare dal fondo Elliot al fondo Investcorp. Tra i temi centrali delle trattative per la cessione del club c’è, ovviamente, la questione stadio.

Proprio in quest’ottica, come riportato da TuttoSport, non è escluso che una volta acquistato il Milan, Investcorp possa sganciarsi dall’Inter e costruire un impianto tutto suo.