Milan-Investcorp, filtra grande ottimismo: poca preoccupazione per RedBird che offre meno soldi

Secondo le previsioni Elliott e Investcorp avrebbero potuto concludere il passaggio di proprietà del Milan tra fine aprile e i primi giorni maggio, per far coincidere le firme con il periodo di trattativa esclusiva. Periodo appena concluso senza annuncio ma anche senza far scattare l’allarme. Le parti restano nella fase di produzione e scambio di documenti: in un’operazione del genere sono contratti corposi, ricchi di articoli e clausole di ogni tipo. Tutto procede senza particolari intoppi come nessun rilievo è emerso dalla due diligence, l’analisi dei conti rossoneri

Ora la trattativa riguarda la struttura finanziaria dell’affare che potrebbe prevedere un utilizzo (massiccio) di risorse del fondo arabo e una parte minoritaria che arriverebbe da un prestito-ponte bancario. Resta alta, altissima, la fiducia di arrivare agli autografi sul contratto vincolante, cioè all’agreement che stabilirà ogni condizione. Non crea preoccupazione neppure l’indiscrezione relativa a un interesse per la società da parte di RedBird Capital Partners che tra l’altro metterebbe sul piatto una cifra inferiore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.