Milan Inter: Frattesi sfotte Calabria dopo il derby, il gesto è virale – FOTO

Frattesi sfotte Calabria su Instagram per la gomitata ricevuta nel finale del derby tra Milan e Inter, il gesto virale sui social

Il finale di Milan-Inter è stato piuttosto incandescente. I rossoneri hanno provato a rimontare i cugini per evitare la festa scudetto ma si sono accesi gli animi. Ci sono infatti stati addirittura tre espulsioni: Theo Hernandez e Dumfries per essersi messi le mani al collo, Calabria per una gomitata allo zigomo di Frattesi. È poi arrivata la reazione del centrocampista nerazzurra su Instagram.

L’ex giocatore del Sassuolo ha infatti condiviso una storia in cui sfotte il capitano rossonero per il suo gesto: lui e Dumfries imitano il gesto del pugno accompagnati dalle emoticon dei guantoni da boxe.