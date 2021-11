Milan Inter: ecco le pagelle dei Quotidiani Sportivi

Milan Inter 1-1: match valido per la dodicecima giornata di Serie A. Ecco le pagelle rossonere dei Quotidiani Sportivi

Il Milan pareggia 1-1 e conquista un punto importante nel derby contro l’Inter. Il migliore in campo è Tonali (7): «Momenti splendidi, da centrocampista totale che prende in mano il Milan e gioca a tutto campo, regista, marcatore, incursore. Esce stanco, pronto per Mancini».

Ottima partita anche di Tatarusanu e Tomori (7). Molto bene anche Saelemaekers e Kalulu (6,5). Sufficienza per Ibrahimovic, Kjaer, Calabria, Leao e Krunic (6). Mezzo voto in meno per Kessie (5,5). Insufficienza per Brahim Diaz e Rebic (5). Male Ballo-Touré (4,5).