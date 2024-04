Milan Inter la notte più buia: il PIANO del Diavolo per riportare entusiasmo e successi nel giro di pochi mesi

Inutile girarci troppo intorno: la sconfitta di ieri sera nel derby casalingo coincisa anche con la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter lascerà una ferita profondissima nel cuore dei tifosi rossoneri.

Per questo motivo, come spiega la Gazzetta dello Sport, la società è già al lavoro per fare in modo che il futuro sia più entusiasmante e vincente. L’idea è quella di costruire un nuovo Milan, attrezzato e competitivo: il primo cambiamento avverrà in panchina, con Lopetegui candidato numero uno a prendere il posto di Pioli.