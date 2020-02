Milan, infortuni: per Calhanoglu possibile stop di 20 giorni

Hakan Calhanoglu salterà anche la Fiorentina dopo l’infortunio subito prima della gara con il Torino. Possibile stop di 20 giorni

Prima della partita contro il Torino Hakan Calhanoglu ha subito una lesione al muscolo ileopsoas destro che lo ha costretto a non poter giocare contro il Torino. Questo infortunio probabilmente lo terrà fuori per circa 20 giorni. Il turco dovrebbe rientrare contro la Juventus per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Contro l Fiorentina non ci sarà quindi Calhanoglu e Lucas Paquetà potrebbe avere un’altra canche, anche se la prestazione di ieri non è stata per niente convincente. Stefano Pioli dovrà fare delle scelte importanti perchè la fiorentina è un avversario da non sottovalutare.