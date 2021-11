Milan in gol: ecco da quanto manca la rete su azione

Il Milan segna ma ultimamente lo ha fatto su episodi. La rete su azione creata interamente dai rossoneri manca da qualche gara. Il dato

Il Milan è pronto a ritornare in campo per riprendere la sua marcia verso la conquista della vetta in Serie A. I rossoneri devono ritrovare la lucidità, che è sembrata venir meno nelle ultime due uscite, ma soprattutto ritrovare il gol su azione.

Secondo quanto ricorda Il Corriere dello Sport, infatti, il Milan non segna su azione dallo scorso 26 ottobre, in casa con il Torino quando segno di testa Olivier Giroud. Dopo quel gol, è arrivata la punizione di Ibrahimovic, il rigore di Kessié contro la Roma e gli autogol di Mbemba e De Vrij con Porto e Inter.