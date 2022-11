Milan, il turnover è rodato: mai lo stesso undici per due gare di fila

Quello del Milan è un turnover ormai consolidato. Stefano Pioli in stagione non ha mai schierato la stessa formazione per due gare di fila

Per necessità e scelte tecniche, il Milan in stagione è sempre stato camaleontico negli uomini. Stefano Pioli, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non ha mai schierato la stessa formazione per due gare di fila. Risparmiare energie visto il calendario compresso è una necessità. Ecco con lo Spezia si andrà ancora verso questo trend.

Divock Origi prenderà dunque il posto di Giroud in attacco, Krunic quello di Tonali a centrocampo e Gabbia quello di Kjaer in difesa. Se le cose andranno per il verso giusto ci sarà spazio da subentrati anche per i nuovi arrivati che fin qui il campo lo hanno visto poco. Vranckx, Thiaw e compagnia scalpitano.