Milan, il programma verso il derby: da Milanello a San Siro

Ecco il programma di avvicinamento del Milan verso il derby di domani contro l’Inter. Squadra in ritiro a Milanello

Si avvicina il momento del derby per Milan e Inter. I rossoneri quest’oggi si ritroveranno a Milanello per le 10:45 per la sessione di rifinitura, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Ultimi dettagli tattici da aggiustare per Pioli, che poi alle 13:45 parlerà in conferenza stampa. La squadra passerà poi il pomeriggio insieme a Milanello per poi ritrovarsi nella mattinata di domani.

Prevista una riunione tattica prima di pranzo, poi alle 18 la partenza in pullman dal centro sportivo di Carnago verso San Siro.