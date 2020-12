Milan, il primato è il più bel regalo di Natale ai tifosi: un lavoro immenso

Milan, il primato è il più bel regalo ai tifosi: girone d’andata immenso ed ora un Natale felice, lontano dai pensieri, in totale serenità

Un risultato incredibile, pazzesco, non a caso festeggiato ancor prima della gara con la Lazio all'arrivo dell'autobus allo stadio Meazza. Una coreografia stupenda, segno di festa a prescindere dal risultato che sarebbe arrivato da lì a poco. Sicuramente una carica in più per i giocatori all'arrivo allo stadio.

UN ANNO INCREDIBILE- Si chiude così un anno incredibile, dove il Milan trova la chiave di svolta proprio mentre stava per cambiare tutto. Il passo indietro su Rangnick diventa determinante, ormai era chiaro che le vittorie non fossero casuali ma figlie di un’idea di gioco costruita durante il primo lockdown, periodo in cui si è lavorato bene e diversamente da molte altre squadre. Il comportamento dei tifosi ha fatto poi il resto: ineccepibile durante i periodi bui ed esaltante ora che le cose pare possano andare per il verso giusto…ma non diciamolo troppo ad alta voce.