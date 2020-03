Milan, il post su Instagram in vista della prossima settimana – FOTO

Il Milan, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, ha voluto mandare un messaggio positivo in vista della prossima settimana

Il Milan, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, ha voluto mandare un messaggio positivo in vista della prossima settimana. Dopo la pausa per l’emergenza, i rossoneri guardano avanti e iniziano una settimana che li vedrà protagonisti nella gara di ritorno di Coppa Italia. Ecco il post:

Sun’s coming down on the wekeend 🌇

Are you ready for a new week of football? ⚽

#SempreMilan