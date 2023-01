Milan, il mercato crea degli interrogativi: i nuovi arrivi non incidono

Tra i tanti interrogativi di questo momento negativo per il Milan c’è anche quello riguardante il mercato. I nuovi arrivi ancora non incidono

Il Milan si guarda negli occhi dopo la deludente trasferta di Lecce. A pochi giorni dal derby di Supercoppa sono tanti gli interrogativi che circondano l’ambiente rossonero. Come riporta la Gazzetta dello Sport, uno di questi è il mercato. La società e il tecnico hanno già sigillato la sessione invernale, confermando che non ci saranno operazioni significative.

Dall’estate però l’apporto è stato minimo, se non nullo. Ieri Origi è entrato nei 25 minuti finale, senza incidere. È rimasto a guardare dalla panchina De Ketelaere, e fa specie in una gara dove serviva un guizzo in avanti per vincere. Insieme a lui i soliti Thiaw e Adli, ormai spariti dai radar.